Santa Marinella, le classi della scuola Centro temporaneamente spostate presso l’I.C. di piazzale della Gioventù e l’ex Istituto Benedettine

“Come previsto e programmato, le classi della scuola Centro, oggi interessata da interventi di riqualificazione e consolidamento, saranno temporaneamente spostate presso l’Istituto Comprensivo di piazzale della Gioventù e presso l’ex Istituto Benedettine, in via Cicerone”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei.

“Voglio rassicurare quindi tutte le famiglie degli alunni che frequentano la storica scuola di via della Conciliazione, che l’Amministrazione in sintonia con la Direzione didattica, aveva già trovato soluzione idonea per accogliere gli allievi fin dal primo giorno del nuovo anno scolastico.

E’ opportuno comunque ribadire che si tratta di uno spostamento temporaneo in relazione agli interventi che interessano l’edificio del Centro- ha spiegato il Sindaco-

La disponibilità degli spazi dell’ex scuola delle Benedettine ci consente di accogliere le classi in spazi già adibiti e perfettamente adatti alle attività didattiche, oltre che confortevoli. In questi giorni, si sta provvedendo alla tinteggiatura e alla pulizia delle aule e al trasloco di banchi, sedie e materiale didattico. Stessa cosa dicasi per le classi che saranno spostate presso l’Istituto di piazzale della Gioventù.

Nel contempo – ha continuato Tidei- seguiamo attentamente l’operato del cantiere della scuola Centro per verificare che tutto proceda come previsto. Per i lavori del plesso sono stati stanziati 1 milione e 500 mila euro dal PNRR e si sta provvedendo al rifacimento e l’adeguamento sei solai e delle parti strutturali.

Le migliorie che stiamo realizzando nella vecchia scuola raccolgono tutte le richieste ricevute dal personale e dalle famiglie e sono certo che saranno apprezzate dai bambini e dalle famiglie stesse”, ha concluso il sindaco Pietro Tidei.

In particolare lo spostamento prevede che quattro classi della scuola primaria e due dell’Infanzia verranno ospitate al plesso di via Cicerone e altre cinque classi della primaria andranno a sostituire, a piazzale della Gioventù, quelle della Pirgus che invece faranno ritorno alla sede di via Augusta, appena ristrutturata.

La dirigenza scolastica nei prossimi giorni informerà dettagliatamente le famiglie in merito allo spostamento e alla destinazione delle sezioni, in modo da attivare prontamente la gestione dei servizi di trasporto e di mensa.