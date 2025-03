Santa Marinella, lavori al parcheggio dell’ex-Fungo il 16 e 17 marzo

Il parcheggio chiuso per mettere in opera il livellamento del terreno in previsione della festa patronale di San Giuseppe

Dopo le lamentele per lo stato del parcheggio al centro della città, denominato ex-Fungo, con buche e allegamenti, arriva a ridosso della festa patronale di San Giuseppe, l’intervento del Comune.

L’area di parcheggio rimarrà chiusa nei giorni di lunedì 16 e martedì 17 marzo “per consentire i lavori di livellamento del terreno, che a causa delle abbondanti piogge, ha evidenziato avvallamenti e dislivelli.

L’intervento consentirà un più agile posteggio dei veicoli, soprattutto nei prossimi giorni, dove è previsto un maggior utilizzo in occasione della Festa del Patrono.

Si ricorda che attualmente il parcheggio è gratuito”.

Dunque, il parcheggio dovrebbe venire usato per la sosta dei veicoli durante la festa e non, come di consuetudine, per lo stallo delle giostre che di solito fanno seguito alle classiche bancarelle di San Giuseppe.

L’Assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanati ha voluto anche aggiungere che i lavori di sistemazione e messa in sicurezza previsti nel tratto transennato di viale della Repubblica sono prossimi all’esecuzione, non appena terminate le necessarie perizie, statica, geologica, paesaggistica e archeologica.