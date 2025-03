Enel Distribuzione ha diffuso un avviso di interruzione dell’energia elettrica a Cerveteri per la mattina di martedì 18 marzo dalle 9.30 alle 13.00

Cerveteri, interruzione elettrica per lavori il 18 marzo

Le strade interessate sono Via Fontana Morella, dai civici 11 al 32, via Settevene Palo, dai civici 45 al 78, via fiorini, via morelli, via Consalvi, via Cavalieri, via F.lli Ferretti, via Bruschi.