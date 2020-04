Condividi Pin 7 Condivisioni

La squadra continua a difendere il territorio dall’ignoranza e dall’indifferenza delle persone anche da casa

Santa Marinella, l’Ass. Nature Education non si ferma e lancia l’hashtag ‘#CovidTrash’

L’inciviltà, la maleducazione e il menefreghismo continuano a regnare anche ai tempi del coronavirus.

Santa Marinella, l’Ass. Nature Education non si ferma e lancia l’hashtag ‘Rifiuti del Covid’

“L’augurio è che qualcuno prima o poi venga beccato e multato mentre getta i propri rifiuti a terra, o anzi mascherine e guanti in lattice che al momento sono gli unici accessori che salvano la vita da questo virus” a parlare è l’Associazione Nature Education di Santa Marinella che ha sospeso tutti gli interventi di pulizia sulle spiagge e in campagna per restare a casa nel rispetto di tutti.

“Purtroppo non possiamo continuare ad intervenire e sistemare, o meglio mettere a posto quello che gli zozzoni lasciano dietro di sé. In questi giorni ci sono arrivate moltissime segnalazioni di rifiuti accalcati in qualche quartiere della città e, cosa gravissima, indicazioni sulla presenza di guanti e mascherine gettate in terra”.

L’Ass. Nature Education non può intervenire, ma continua a difendere il territorio dall’ignoranza e dall’indifferenza delle persone anche da casa. Per questo motivo, la squadra ha lanciato un nuovo hashtag, “Rifiuti del Covid”.

Chiunque si trovi in procinto di guanti o mascherine in terra è invitato a scattare una fotografia e postarla sui social, taggando NatureEducation2019, inserendo ovviamente l’hashtag “#CovidTrash” da poter condividere insieme il contenuto.

“Mostriamo alle persone quanto siamo forti, mostriamogli che non molleremo, diffondere è importante”.

Beatrice Pucci