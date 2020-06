Santa Marinella, l’Ass Nature Education controllerà il mercato del giovedì nel rispetto delle norme anti covid

Condividi Pin 0 Condivisioni

L’associazione si occuperà inoltre della delimitazione delle spiagge libere

“La Nature Education comunica a tutti che a causa dei decreti emanati sul Covid19, prenderà parte ad un progetto con il Comune di S.Marinella e la Regione Lazio.

Il nostro servizio sarà quello di presidiare ogni giovedì il mercato di S.Marinella controllando ambo due i lati, sia per evitare assembramenti che per far rispettare le norme anti-Covid a tutti.

Svolgeremo inoltre il servizio di picchettare delle spiagge libere con dei piloni in legno alti 1.60cm, creando dei veri e propri ring con dei camminatoi tra di loro in modo da garantire la sicurezza e la distanza minima emanata dal decreto.

In aggiunta svolgeremo servizio di controllo per S.Marinella nelle zone dove gli assembramenti sono più frequenti, sorvegliando il paese con dei monopattini elettrici a 0 emissioni, così da mantenere sempre la nostra linea ecologica.

Facciamo presente che nello svolgere questi servizi, siamo in collaborazione con le associazioni: Croce Rossa Italiana, Protezione Civile e Nucleo Sommozzatori, questo per garantire un’estate in sicurezza per tutti.

Siamo felici di comunicarvi che l’associazione per la prima volta dopo tanti soldi rimessi di tasca propria, riceverà un contributo, che sarà utilizzato per dare dei rimborsi spesa ai ragazzi che effettueranno il pattugliamento e il picchettamento, inoltre il resto dei soldi sarà interamente devoluto per i grandi progetti che l’associazione sta studiando per il nostro amato paese.

Ricordiamo che l’associazione in 1 anno e mezzo di vita ha raccolto oltre 700 sacchi di immondizia svolgendo giornate ecologiche ogni settimana, ha organizzato progetti con le scuole materne/elementari/medie del litorale laziale, ha donato “Spigolo”, il pesce raccogli plastica al Castello di Santa Severa, ha comprato un Seabin che è in attesa di posizionamento dal valore di 7.000€ e molto altro ancora.

Il nostro scopo è quello di rendere il pianeta un posto migliore per TUTTI, speriamo vivamente di riuscirci.

Riguardo il compenso, per essere trasparenti come sempre, una volta ricevute tutte le tranche faremo dei post per indicare le modalità ed i progetti con cui sono stati spesi.”