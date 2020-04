Condividi Pin 1 Condivisioni

L’unica società affiliata nel litorale al nord di Roma

Santa Marinella, l’Asd Poseidon Soccer affiliata con l’Aic-

La Società ASD POSEIDON SOCCER Santa Marinella non rimane ferma in questo momento di sospensione delle attività sportive,ANZI , raddoppia , sottoscrivendo un importante affiliazione con l’AIC (Associazione Italiana Calciatori) diventando l’unica società affiliata nel litorale al nord di Roma.

La stessa viene sottoscritta solo con società gestite da calciatori che hanno militato nei campionati di calcio professionistico. La società Asd Poseidon Soccer ha messo delle solide basi per il futuro , mettendo in atto un importante progetto di crescita dei bambini dove verrà concentrata , con attività specifica , la crescita individuale del bambino. La Società è pronta a ripartire con decisione appena ci sarà l’apertura delle attività sportive con un progetto tecnico importante e ben definito con personaggi di spicco del calcio professionistico come Simone Perrotta , Stefano Ghisleni , Marco Ciannavei ed altri. per affrontare alla grande la nuova annata calcistica in continua crescita. Noi siamo pronti