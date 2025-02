Santa Marinella, la protesta dei agricoltori in marcia verso Civitavecchia: Polizia a scortarli –

La protesta degli agricoltori arriva oggi a Civitavecchia, ultima fermata prima della grande mobilitazione prevista domani a Roma. Decine di trattori stanno attraversando la città per raggiungere la capitale e chiedere al Governo misure concrete a tutela del settore agricolo, sempre più in difficoltà a causa di costi di produzione elevati, concorrenza delle multinazionali e una burocrazia soffocante.

Il corteo di mezzi provenienti da Torrimpietra ha attraversato sull’Aurelia Santa Marinella direzione Civitavecchia, dove si è spinto sulla Mediana, via Terme di Traiano e nel centro cittadino. Altri trattori sono arrivati dalla Toscana, per un totale di circa 50 mezzi. La manifestazione di oggi è solo un’anticipazione della protesta nazionale che si terrà domani a Roma, dove gli agricoltori intendono far sentire la propria voce per ottenere risposte concrete dal Governo.