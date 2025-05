Santa Marinella, la Festa del Riccio caratterizza l’offerta di eventi del litorale laziale nel suo primo weekend di attività –

La “Festa del Riccio e del Mare per la Loro Tutela” ha caratterizzato l’offerta degli eventi del litorale laziale attraverso il suo primo weekend di attività. Il Comune di Santa Marinella, dopo l’iniziativa pilota compiuta lo scorso anno, ha voluto sviluppare la manifestazione e darle una identità diversa capace di integrare aspetti divulgativi, culturali e turistici, partendo proprio dai giovani. Le location scelte sono emblematiche: le scuole, il porto turistico e la biblioteca comunale.

La prima giornata è stata aperta dal sindaco Pietro Tidei che ha annunciato l’avvio di un progetto per la creazione di un centro sperimentale per l’allevamento del riccio di mare a Torre Chiaruccia. Paola Fratarcangeli, consigliera delegata al marketing territoriale, ha evidenziato come l’iniziativa si inserisca all’interno di un più ampio programma di rigenerazione territoriale, realizzato anche grazie al sostegno della Legge sull’Etruria Meridionale illustrata nel dettaglio dalla consigliera regionale Marietta Tidei, prima firmataria. Tidei ha sottolineato il valore strategico dell’evento all’interno di un più ampio disegno di rilancio culturale e turistico del litorale.

Sul fronte scientifico e ambientale, il luogotenente Strato Cacace della Guardia Costiera ha evidenziato l’importanza del riccio di mare come bioindicatore dell’ecosistema marino e ha esposto le attività di prevenzione e monitoraggio condotte lungo il litorale, tra cui sequestri, controlli e rilascio di esemplari vivi in zone protette.

Una giornata densa di significato e di emozioni che si è aperta con una vera e propria gara di cucina animata da scontri diretti tra chef professionisti, giovani aspiranti cuochi e appassionati, sotto la regia di prestigiosi chef del territorio.

Al termine della mattinata, la giuria composta da esperti di cucina, ha decretato i vincitori della prima edizione del contest “Riccio di Mare Reinterpretato: La sfida in cucina” che si sono aggiudicati un riconoscimento simbolico per l’impegno creativo e sostenibile nella valorizzazione dei sapori del mare senza l’impiego del riccio.

In parallelo, è stata inaugurata la “Riccio Lounge”, attraverso una Masterclass di grande spessore riservata al tema del condimento del pescato attraverso un’approfondita degustazione di pesce e olio di alta qualità guidata da Simona Cognoli – Assaggiatrice professionista che ha guidato le degustazioni attraverso una spiegazione dettagliata del prodotto offerto.

La seconda giornata si apre con l’intervento di Laura Castellani, vicepresidente dell’associazione Istinto Social e Direttrice della Fondazione ITS per i Servizi alle Imprese che ha lodato il coinvolgimento dei giovani studenti provenienti dai percorsi ITS, protagonisti attivi nella realizzazione dell’evento e nella promozione delle competenze legate al territorio.

Grande partecipazione anche nei laboratori divulgativi. Quello dedicato al riconoscimento del pesce fresco, ha visto la collaborazione del presidente della Cooperativa Pescatori, Gianfranco Fratarcangeli e del coinvolgente esperto gastronomico Giuseppe Garozzo Zannini Quirini, che ha realizzato un piatto a base di alici appena pescate, spiegando differenti tecniche di cottura e possibili abbinamenti. A seguire, nell’ambito del laboratorio condotto da Susanna Coen dell’associazione Nuova Micologia è stato approfondito l’utilizzo delle erbe spontanee spiegandone benefici, stagionalità e modalità di impiego in cucina.

Il Salotto del Mare ha ospitato un talk pubblico dedicato alle buone pratiche ambientali. Myriam Santilli, psicologa e membro del direttivo della Lega Navale di Santa Marinella, ha sottolineato il valore sociale dell’educazione ai fini del rispetto delle regole e dell’ambiente, illustrando le attività formative portate avanti con i giovani. A chiudere, l’intervento del biologo marino e divulgatore Andrea Bonifazi, che ha approfondito il tema delle specie aliene nei mari italiani, evidenziando come il cambiamento climatico favorisca l’arrivo e l’insediamento di organismi estranei negli ecosistemi del Mediterraneo.

La Festa del Riccio e del Mare proseguirà con la seconda tappa il 7 e 8 giugno, sempre al porto turistico di Santa Marinella. Due nuove giornate di eventi, laboratori, talk e degustazioni aperti al pubblico. Vi aspettiamo numerosi per condividere queste giornate di festa e convivialità, cultura e consapevolezza!