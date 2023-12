L’interruzione partirà stasera alle ore 22:15 e si concluderà alle 4:15 del mattino

Santa Marinella, interruzione elettrica nel Rione Combattenti –

Oggi 27 dicembre, è prevista un’interruzione della fornitura di energia elettrica nel Rione Combattenti per lavori di manutenzione della rete.

La sospensione del servizio avrà inizio alle ore 22:15 e si protrarrà fino alle 4:15 del mattino di domani, 28 dicembre.

Le vie interessate sono Via Salvo D’Acquisto, Via delle Colonie (dal civico 27 al 35°), Via IV Novembre (dal 48 al 70), Via Monte Zebio, Via Adamello, Via San Michele e un civico in località Poggio del Principe.