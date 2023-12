L’inosservanza delle disposizioni sarà oggetto di sanzioni amministrative fino a 500 euro

Capodanno senza botti a Cerveteri: il Sindaco firma l’ordinanza –

Un Capodanno sostenibile e rispettoso di persone, animali e ambiente. Nell’ottica di voler dare forza a questi principi, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha firmato l’Ordinanza con la quale vieta l’utilizzo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, razzi e qualsivoglia genere di esplosivo.

In particolar modo, la restrizione imposta dall’ordinanza, è valida dalle ore 23:30 del 31 dicembre 2023 alle ore 00:30 del 1° gennaio 2024. L’inosservanza delle disposizioni sarà oggetto di sanzione amministrativa fino a 500 euro.

“Da tantissimi anni in Italia si discute su quanto l’esplosione di petardi, mortaretti e in generale i fuochi d’artificio rappresentino un pericolo, sia per le persone, come purtroppo stanno confermando le cronache degli ultimi giorni, per l’ambiente e soprattutto per gli animali – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – questi ultimi, vivono un vero e proprio inferno nei giorni a ridosso del 31 dicembre e ancor di più alla mezzanotte e nelle ore che la precedono.

I botti che per tanti rappresentano il divertimento, per loro spesso rappresentano la morte: i forti rumori improvvisi infatti li disorientano, causando loro danni irreversibili, facendoli fuggire dai loro luoghi abituali impauriti e smarriti.

Per questo è importante tutelare e preservare tutto ciò che ci circonda: come Amministrazione anche quest’anno abbiamo rinnovato la consueta ordinanza anti-botti, ma è fondamentale che ci sia la collaborazione e il senso di responsabilità di ogni singolo cittadino, scegliendo un Capodanno sostenibile e rispettoso”.

“Non sparare botti per il Capodanno è una questione di civiltà soprattutto – ha concluso il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – sono certa che i cittadini di Cerveteri, che quest’anno avranno occasione di potersi divertire anche con il concerto organizzato in Piazza Santa Maria e con la pista di pattinaggio in Piazza Aldo Moro, sapranno trascorrere l’ultima notte dell’anno divertendosi nel pieno rispetto dell’ordinanza”.