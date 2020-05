Condividi Pin 13 Condivisioni

Sul posto e già in azione Vigili del Fuoco e Protezione Civile

Santa Marinella, incendio nei pressi del porto turistico

Santa Marinella, incendio nei pressi del porto turistico – In questo momento a Santa Marinella è in corso un incendio in un cantiere presso il porto turistico. Sul posto già presenti e in azione Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

L’incendio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe di natura dolosa ed avrebbe interessato del materiale depositato presso il luogo del cantiere dalla precedente mareggiata.