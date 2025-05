Santa Marinella: inaugurato il nuovo parco inclusivo dell’ospedale Bambino Gesù’

È stato inaugurato martedì mattina il nuovo parco giochi inclusivo destinato ai pazienti ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e alle loro famiglie. Un’area di oltre 200 metri quadrati dedicata al gioco all’insegna dell’inclusività, dell’accoglienza e dell’integrazione, realizzata grazie alla donazione dell’Associazione Bambino Gesù e della Fondazione Emanuela Panetti.

” L’Ospedale è una realtà sanitaria all’avanguardia ,di cui siamo profondamente orgogliosi- ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei presente alla cerimonia- Un ringraziamento particolare va al direttore sanitario dell’Ospedale, Massimiliano Raponi, per la visione e la missione che sta portando avanti nel perfezionare la struttura che già ad oggi è riconosciuta in tutto il mondo per le importanti novità in campo della robotica. Ringraziamo la responsabile della Neuroriabilitazione del Bambino Gesù, Donatella Lettori, per l’incessante impegno nel realizzare un equipe medica all’avanguardia nella riabilitazione, tanti giovani dottori pieni di amore per i loro piccoli pazienti. Un altro ringraziamento- ha aggiunto il Sindaco-va al presidente dell’Associazione Bambino Gesù, Luca Benigni, e alla presidente della Fondazione Emanuela Panetti Onlus, Maria Teresa Savastani, senza i quali gli sforzi fatti sarebbero vani. Infine un enorme riconoscimento va al Parroco Don Salvatore Rizzo che con la fede e l’amore assiste tutti i genitori che si trovano ad affrontare questo faticoso percorso di vita”.

Nato dalla volontà di Papa Pacelli e dall’impegno della Famiglia Salviati sin dal 1917, anno in cui i Savoia donarono alla Duchessa Salviati la “Villa Iolanda” per curare i bambini malati di tubercolosi, il complesso accoglie oggi, dalle 40 alle 50 famiglie al mese, sia italiane che provenienti dall’estero

“E’ dovere di questa Amministrazione contribuire all’offerta di servizi adeguati a tutti coloro che si trovano a soggiornare in città per il tempo necessario alle cure dei propri figli”, ha affermato Tidei.

Nel tagliare il nastro di questo parco giochi affacciato su punto del lungomare Marconi considerato uno dei migliori al mondo a livello terapeutico per le malattie respiratorie, l’amministrazione ha ribadito il cammino intrapreso nel riconoscere la città di Santa Marinella località terapeutica, proseguendo con l’opera originaria intrapresa da Papa Pacelli e dalla famiglia Savastano, cercando di stimolare anche tutti gli operatori economici del territorio ad essere pronti e disponibili a tutte le famiglie coinvolte in questi percorsi impegnativi e faticosi.