Santa Marinella, in corso in questi giorni l’installazione di nuovi cestini per la raccolta rifiuti

È in corso l’installazione, iniziata pochi giorni fa, di nuovi cestini per la raccolta dei piccoli rifiuti sul territorio comunale di Santa Marinella.

“Si tratta- ha spiegato il consigliere con delega all’ambiente Alessio Magliani- della sostituzione dei raccoglitori danneggiati o spariti inspiegabilmente su alcune vie di passaggio della città. In particolare, gli operai hanno provveduto alla collocazione dei cestini nella zona nord su Lungomare Guglielmo Marconi, Parco Saffi e Parco Cuffaro, nella zona centro Piazza Civitavecchia e via IV Novembre, seguirà già domani l’intervento su Santa Severa.

I nuovi cestini saranno d’aiuto per mantenere le nostre strade più pulite- ha aggiunto Magliani- Sarà fondamentale la collaborazione dei cittadini, a cui ci appelliamo per evitare che vengano vandalizzati o smontati, come accaduto già”.

“Sicuramente dobbiamo rendere la città più pulita ed accogliente- ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei- Qualsiasi intervento deve però necessariamente essere accompagnato dalla collaborazione di tutti, evitando qualunque tipo di abbandono stradale dei rifiuti, utilizzando i servizi di raccolta messi a disposizione.

I piccoli contenitori vanno usati e mantenuti in condizioni di essere usati e non deturpati o diventare discariche improvvisate di rifiuti domestici, per i quali è attivo il servizio di raccolta porta a porta”, ha concluso Tidei.

Gli agenti della Polizia Locale in questi giorni stanno intensificando l’azione di controllo su discariche abusive e abbandono di rifiuti. Azione che sarà intensificata con l’implementazione di sistemi “fototrappola” nelle zone della città e in quelle già soggette a scarichi di rifiuti non autorizzati e selvaggi. A giorni, inoltre, sarà presentato il nuovo regolamento che disciplina l’utilizzo delle telecamere per la videosorveglianza.