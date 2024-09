Santa Marinella, in biblioteca arriva il Totem touch screen

E’ arrivato in Biblioteca il Totem touch screen, un dispositivo multimediale che consente di accedere in modo immediato a tanti servizi utili a trovare cultura, informazione e intrattenimento intelligente.

Posizionato nella hall della Biblioteca Civica A. Capotosti, Il dispositivo con schermo touch è il risultato più visibile del progetto sull’ammodernamento e lo sviluppo dei servizi bibliotecari, acquisito grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio.

“Il Totem è a disposizione dei visitatori della biblioteca. Si tratta di un nuovo servizio che ha l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla consultazione digitale di migliaia di libri, musica, film, giornali, banche dati e molto altro- ha spiegato l’assessore alla cultura Gino Vinaccia-

Prosegue quindi il percorso intrapreso dal Comune di Santa Marinella che ha l’obiettivo di risolvere il digital divide, il divario che c’è tra chi ha accesso a internet e chi non ce l’ha e che quindi vive l’esclusione dai vantaggi della società digitale”.

“Sempre più servizi di supporto ai cittadini, che sono anche lettori e assidui frequentatori della nostra Biblioteca, che è sempre di più il punto di riferimento della vita culturale della città. Invitiamo giovani e meno giovani a conoscere le varie attività che la biblioteca propone durante tutto l’anno, grazie all’impegno costante della direttrice, del personale e dei ragazzi del servizio civile”, ha detto il sindaco Pietro Tidei.

In particolare, attraverso il Totem si potrà accedere al portale MediaLibraryOnLine-MLOL, dove è possibile sperimentare il prestito digitale, sia dalla postazione in biblioteca, sia da casa, dall’ufficio, dalla scuola. Nel catalogo MLOL, oltre alle risorse commerciali che si possono prendere in prestito, ci sono anche altri materiali digitali utili per lo studio, la ricerca e l’intrattenimento. Sarà possibile consultare oltre 7500 giornali e riviste di tutto il mondo. Inoltre, vi è la possibilità di ascoltare audiolibri che permettono di superare anche le barriere della disabilità.

“E’ proprio in quest’ottica che la Biblioteca A. Capotosti, che fa parte del sistema bibliotecario ceretano sabatino SBCS, partecipa al progetto Baci di Cultura, nell’ambito del bando del Centro per il Libro e la Cultura (CEPELL) e cofinanziato dalla Fondazione CaRiCiv- ha spiegato Cristina Perini, direttrice della Biblioteca- L’obiettivo è avvicinare alla lettura le persone con disabilità sensoriali e cognitive, diffondere una cultura della diversità, intesa come ricchezza in grado di stimolare curiosità, conoscenza e garantire a tutti un equo accesso alla cultura e al patrimonio letterario”.