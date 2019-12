Condividi Pin 1 Condivisioni

Appuntamento da non perdere venerdì 27 dicembre, sabato 28 e domenica 29 dicembre presso la Palestra Club Punto Fitness di via Valdambrini 117

Santa Marinella, in arrivo la III Edizione del Christmas Dance

-di Beatrice Pucci

Santa Marinella si prepara a vivere per il terzo anno consecutivo il Christmas Dance, lo stage intensivo che forma allievi, insegnando tutte le tecniche della danza, da quella classica a quella modern, dalla contemporary alla street dance e all’Hip Hop. Il tutto si svolgerà presso la Palestra Club Punto Fitness in via Valdambrini 117, che per l’occasione metterà a disposizione tre grandi sale.

Ragazzi provenienti da tutta Italia potranno avere infatti la possibilità di studiare a contatto con insegnanti super qualificati ed ospiti d’eccezione come Alice Bellagamba, attrice e docente del Talent Amici di Maria De Filippi, Gianluca Danzilotta sempre di Amici, Alessio Lapadula, Marco Cavallaro, Roberto Carrozzino, Marco Ruben per l’Hip Pop, Daniele Baldi, Maria Zaffino, Raffaele Paganini, Gerardo Porcelluzzi docente al Teatro dell’Opera, Silvia Marti, Santo Giuliano e Michele Garofalo per la Street Dance.

A promuovere il Christmas Dance alla terza edizione, il CSC Movement, grazie all’importante collaborazione delle tre colleghe, Cristina Belletti, insegnante e direttrice artistica della scuola Talent Company di Civitavecchia, Cristiana Di Stanislao e Simonetta Travagliati, insegnante e direttrice artistica della Obelix Danza Academy.

“Dopo il grande successo degli scorsi anni, con orgoglio e soddisfazione, abbiamo deciso di proseguire con una nuova edizione all’insegna della danza e della preparazione con il Christmas Dance 2019 – ha dichiarato alla nostra redazione l’insegnante Simonetta Travagliati – Tra i numerosi progetti portati avanti, anche il Full Dance, organizzato in occasione di Pasqua nella suggestiva cornice del Castello di Santa Severa; il Sunbay Dance, al secondo anno consecutivo, presso il Sunbay Park Hotel di Civitavecchia e per concludere, il Talent Day, un importante concorso di danza“.

L’Open Day avrà inizio venerdì 27 dicembre, proseguirà sabato 28 e si concluderà domenica 29 dicembre, con il seguente orario: dalle ore 9:30 con pausa pranzo intorno alle 13:30, grazie alla collaborazione con bar gastronomia Cafè Noir, dove sarà possibile mangiare un pasto caldo o freddo di propria scelta per poi rientrare in sala alle 14:30 e concludere alle ore 20.

Come partecipare

Gli allievi che desiderano intraprendere questa importante opportunità possono iscriversi all’indirizzo mail: movementcsc@gmail.com oppure contattare direttamente il numero: 339 3806150 per prendere parte ai tre Open Day o per scegliere di fare lezioni singole.

Ad accompagnare le giornate anche dirette video in compagnia di Valerio Sebastiano e un ricco servizio fotografico.

A conclusione dello stage sarà consegnato un attestato di partecipazione che avrà validità anche per crediti scolastici e, molto importante, saranno offerte consistenti borse di studio.

La Palestra Club Punto Fitness effettuerà il regolare orario del weekend: Venerdì 27 dicembre dalle 8:30 alle 22; Sabato 28 dalle 9 alle 17 e Domenica dalle ore 9 alle ore 12:30.