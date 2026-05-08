I consiglieri comunali firmatari delle dimissioni: “Fine della narrazione fantasiosa, la città volti pagina”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Con l’ordinanza pubblicata ieri il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio ha messo la parola fine ai tentativi di Pietro Tidei di sovvertire la realtà: ricorrono tutti gli estremi per la sua decadenza essendo venuta meno l’integrità strutturale minima del Consiglio. Le contestazioni sollevate da Tidei sulla regolarità delle firme e dell’atto notarile sono state giudicate “generiche” e insufficienti”.

Santa Marinella, il TAR boccia il ricorso dell’ex Sindaco Tidei

Basta insulti alle istituzioni.

“Accogliamo con soddisfazione una sentenza che conferma la legittimità della nostra azione politica”, dichiarano i consiglieri che hanno firmato le dimissioni. “Tidei la smetta di offendere e insultare chiunque non si pieghi al suo volere, compresi i rappresentanti dello Stato come la Commissaria Straordinaria, verso la quale ha espresso giudizi inaccettabili. È ora di porre fine a una narrazione basata sulla fantasia e su un vittimismo che non incanta più nessuno”.

“I cittadini di Santa Marinella sono stanchi di un modo di fare politica arrogante che ha portato solo a macerie: una maggioranza frantumata in mille pezzi e una città paralizzata dalle ambizioni personali di un uomo solo. Pensiamo al futuro: programmi e progetti”.

“Noi continuiamo a parlare di programmi e progetti per Santa Marinella e Santa Severa. Abbiamo agito per senso di responsabilità, per dare alla città la possibilità di voltare pagina e liberarsi da una gestione che aveva esaurito ogni spinta propulsiva. Se Tidei ha ancora un briciolo di rispetto per la coalizione che dice di rappresentare, faccia parlare il suo candidato sindaco, Minghella, ammesso che gli sia concesso farlo”.

“Santa Marinella merita una guida sobria, decorosa e finalmente attenta ai bisogni reali del territorio, non alle battaglie di chi non accetta di essere sul viale del tramonto. Tidei si rassegni”.

I Consiglieri comunali firmatari delle dimissioni

Fiorelli Domenico

Fantozzi Ilaria

Angeletti Roberto

Baciu Alina

Befani Patrizia

Fratturato Eugenio

Iachini Jacopo

Ricci Patrizia