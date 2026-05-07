Cervo – Mollica Graziano: “Asciutto si dimetta, i cittadini non sono un bancomat”

“Sostenere che i cittadini debbano difendersi da soli dall’inquinamento acustico è una resa dell’amministrazione di fronte ai problemi”

“Le dichiarazioni della consigliera Franca Asciutto (QUI) non sono semplicemente inopportune: sono politicamente inaccettabili. Sostenere che i cittadini debbano sostenere di tasca propria i costi per difendersi dall’inquinamento acustico significa tradire il mandato istituzionale. Non è una proposta: è una resa dell’amministrazione di fronte ai problemi del territorio”.

Così in una nota stampa Amelia Mollica Graziano e Ferdinando Cervo, consiglieri di opposizione di Ladispoli.

“Chi governa – si legge nella nota – ha il dovere di prevenire, regolamentare e far rispettare le regole. Non può scaricare sui residenti il peso economico delle proprie mancanze, trasformando un diritto fondamentale come quello al riposo e alla salute in una spesa privata. Ancora più grave è che queste parole arrivino da un’esponente della maggioranza. Questo non è un errore isolato: è il segnale di un approccio sbagliato, che mette i cittadini all’ultimo posto e li considera un bancomat a cui chiedere ulteriori sacrifici.

Una visione del genere è incompatibile con il ruolo che si ricopre. Per questo riteniamo che la consigliera debba assumersi fino in fondo la responsabilità politica di quanto dichiarato e rassegnare le dimissioni. Non per una polemica, ma per rispetto verso i cittadini e verso le istituzioni”.

“Ladispoli – concludono – ha bisogno di amministratori che difendano i diritti dei residenti, non che li invitino a pagare per compensare l’assenza di governo del territorio.

Chi non è in grado di farlo, deve avere l’onestà politica di farsi da parte”.