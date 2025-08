Santa Marinella, il Sindaco Tidei risponde alle critiche dell’opposizione sul problema della scuola Centro –

Siamo purtroppo costretti ad intervenire sul problema della scuola Centro per rilevare ancora una volta l’inutilità di certi Consiglieri di opposizione che, anziché fare un plauso a questa Amministrazione che, dopo cinquant’anni di abbandono, ricostruisce praticamente una scuola nuova restituendo alla Città un grande edificio, sicuro ed efficiente, si attacca a dettagli inutili senza conoscere la realtà dei fatti.

Quali sono i fatti?

La società vincitrice dell’appalto avrebbe dovuto terminare i lavori a giugno 2025.

Durante l’esecuzione dei lavori si sono verificati degli eventi non previsti: un furto al materiale già montato, ivi comprese centraline nonché quella bomba d’acqua estiva che, di fatto, ha allagato molti locali della scuola. Tali eventi hanno indotto la direzione dei lavori a prorogare l’ultimazione dei lavori stessi, per provvedere a sanare gli inconvenienti predetti e redistribuire risorse disponibili per lavori ulteriori.

E tutto questo per garantire una scuola completamente rinnovata, sicura e funzionante.

Succede in quasi tutti gli appalti dove imprevisti, ritardi e aggiustamenti causano dei comprensibili ritardi.

Vorremmo quindi tranquillizzare genitori e Consiglieri che la scuola sarà pronta e pienamente funzionante prima delle vacanze di Natale.

E in questi mesi che vanno dall’inizio dell’anno alle vacanze natalizie varranno le stesse regole dell’anno scorso.

Alla fine, dopo cinquant’anni, avremo una scuola nuova, efficiente e funzionante con soddisfazione di tutti.

Pietro Tidei