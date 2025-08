Santa Marinella: Successo per la Mostra solidale alla Casina Trincia –

Continuerà nei prossimi giorni la mostra di solidarietà di Eleonora Panzera in favore della costruzione di una infermeria a Tergit in Mauritania. L’iniziativa, fortemente voluta dalla dottoressa e pittrice Eleonora Panzera ha subito trovato riscontro nell’Assessore alla Cultura Gino Vinaccia che ha inaugurato l’esposizione. “Mi fa sempre molto piacere quando una iniziativa cultura si incontra con la solidarietà” ha dichiarato l’Assessore “in questo caso in particolare la finalità è oltremodo coraggiosa e generosa: la costruzione di un’infermeria in Mauritania in un’area dove non esiste nessun tipo di presidio sanitario” Il ricavato delle offerte spontanee di chi parteciperà all’iniziativa andra’ infatti all’ Associazione Bambini nel Deserto che opera nei territori più poveri del mondo. Insieme per Federica, il gruppo nato per ricordare Federica Palomba, ha voluto infatti portare a termine quello che era il desiderio più grande della giovane scomparsa, diventare medico per aiutare i bambini africani nelle aree più disagiate dimenticate. L’esposizione resterà aperta nei prossimi giorni per consentire a tutti i cittadini di partecipare a questa iniziativa di solidarietà.