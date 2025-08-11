Santa Marinella, il Sindaco Tidei risponde alle considerazioni di Maria Rosaria Rossi – Riceviamo e pubblichiamo:

Dal proprio profilo Facebook, il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei prende posizione e interviene sulle dichiarazioni pubbliche rilasciate nei riguardi della città da Maria Rosaria Rossi, durante un banchetto effettuato a Santa Severa.

Recita il post:

A proposito delle osservazioni di Maria Rosaria Rossi e al suo banchetto di Fratelli d’Italia organizzato sul lungomare di Santa Severa:

Cara concittadina,

prende atto con la consueta serafica attenzione che la Rossi ha espresso alcune osservazioni sull’operato di questa amministrazione. È sempre utile, in un clima democratico, che si levi una voce autorevole, benché di opposta sponda politica, per stimolare un dibattito costruttivo. Mi permetto, tuttavia, di suggerire che un’analisi più approfondita potrebbe essere più fruttuosa. In merito alle questioni sollevate, vorrei fornire qualche spunto di riflessione che potrebbe essere sfuggito alla sua attenzione.

La Sanità pubblica: un passo avanti concreto

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria pubblica, da lei criticata, mi duole che la senatrice non abbia avuto modo di informarsi sull’Ospedale di Comunità di Santa Marinella. Si tratta di una struttura vitale, il cui percorso è stato lungo e a tratti tortuoso, ma che ora è in fase di completamento. I lavori sono in corso, nel pieno rispetto delle scadenze prefissate, per una struttura che sarà un punto di riferimento fondamentale per il nostro territorio. Un’opera, mi consenta, che rappresenta una risposta concreta e tangibile a un bisogno primario dei cittadini.

Sicurezza ambientale e opere strategiche

In tema di sicurezza ambientale, desidero ricordare l’avvio della bonifica della Golena di Castelsecco e, soprattutto, l’inaugurazione delle nuove vasche di laminazione. Quest’ultime della stessa grandezza di quelle a difesa di Milano, rappresentano un investimento strategico e di portata storica per la sicurezza idrogeologica della nostra comunità. Un esempio raro da riscontrare in tutti gli altri comuni d’Italia. Si tratta di interventi che hanno catalizzato ben 5 milioni di euro dal PNRR e altri 3 milioni di fondi regionali. Cantieri in corso e, mi creda, rispettosi dei tempi previsti.

Infrastrutture e collegamenti

Per i trasporti, non posso non menzionare l’ampliamento del Ponte Valdambrini e i lavori in corso per la nuova stazione ferroviaria, opere essenziali per migliorare la mobilità e l’accessibilità del nostro comune.

Opere pubbliche e sviluppo turistico

Le assicuro che la questione delle opere pubbliche non è lasciata al caso. Abbiamo già cantierato oltre 15 milioni di euro di fondi PNRR, (più di 5 per le sole scuole) con lavori che procedono secondo la rigorosa tabella di marcia richiesta dal Piano Nazionale.

Sul fronte dello sviluppo turistico, abbiamo investito molto, garantendo per quest’estate tre stagioni (compresa quella organizzata da LazioCrea) per un’offerta culturale estiva completa e variegata. Le difficoltà, talvolta, risiedono in questioni complesse, come la convenzione con la Regione per la gestione del Castello, per la quale, pur con progressi, persistono alcuni nodi da sciogliere. In questo, una voce autorevole come la sua, senatrice, potrebbe davvero dare un aiuto concreto affiancandosi alle richieste del Comune.

Decoro e gestione dei rifiuti

Il decoro ambientale è una sfida quotidiana per un comune che si estende su 24 chilometri di costa. La gara per l’attuale concessionaria, che presentava costi superiori a quanto stanziato i quel bilancio, è stata un’eredità della precedente amministrazione di destra. Nonostante ciò, abbiamo intrapreso un cambio di rotta netto, con la nomina di un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) molto attivo, nuove assunzioni e mezzi potenziati. Siamo i primi a non essere soddisfatti e abbiamo già annunciato un cambio di passo deciso per l’autunno.

Una lettura consigliata

Per un quadro più completo, mi permetto di suggerire, infine, la lettura del mio libro, “Santa Marinella: il futuro è già iniziato”. Sono certo che, una volta informata sui fatti, le sue critiche e suggerimenti, sempre ben accetti, saranno ancora più precisi e costruttivi.

Concordo con lei su un punto: “centinaia di candidati” di Destra non giovano alla causa di un dibattito serio e democratico. Spero che la sua presenza sul territorio possa contribuire a ripristinare un confronto basato sulla concretezza e non sulla sterile contrapposizione.

Il bene della nostra comunità merita ben di più.