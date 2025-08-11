Ferragosto a Ladispoli: grande festa di piazza con DJ Osso per il Capodanno dell’estate 2025 –

Ladispoli si prepara a vivere un Ferragosto esplosivo, all’insegna della musica, del divertimento e della voglia di stare insieme.

Giovedì 15 agosto, il cuore della città si trasformerà in una discoteca a cielo aperto grazie alla Festa di Ferragosto organizzata dall’Amministrazione comunale in piazza Rossellini, un evento che vedrà come protagonista uno dei DJ più amati del panorama italiano: DJ Osso.

Conosciuto per i suoi mix travolgenti e la capacità di far ballare ogni generazione, DJ Osso – all’anagrafe Gianluca Oddo – è un conduttore radiofonico e DJ italiano. Ha iniziato la sua carriera radiofonica con il Trio Medusa, per poi approdare a Radio m2o e successivamente a Rai Radio2.

È conosciuto soprattutto per la sua musica, che potremmo definire “Happy Music”, adattissima in occasione di feste dove allegria divertimento e spensieratezza si fondono in un’atmosfera unica, spumeggiante, e per i suoi mixaggi che spesso includono sigle di cartoni animati e musica house commerciale.

Porterà a Ladispoli tutta la sua energia, spaziando tra hit del momento, successi evergreen e chicche musicali che faranno cantare e scatenare il pubblico, trasformando il Ferragosto ladispolano in un evento impossibile da dimenticare.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e turisti a partecipare numerosi.

“Il Ferragosto a Ladispoli è un momento speciale – dichiara l’Assessore al Turismo Marco Porro – un’occasione per vivere insieme la nostra città, divertirci in sicurezza e accogliere con gioia chi sceglie le nostre spiagge per le vacanze estive.

Quello con DJ Osso è una sorta di pre-party, un appuntamento pensato per scaldare i motori. Dalle 22 alle 24 ci si potrà scatenare in piazza al ritmo della musica travolgente di uno dei DJ italiani più apprezzati e conosciuti. Come Amministrazione siamo molto soddisfatti di come i cittadini stiano rispondendo alle iniziative organizzate in occasione del cartellone estivo 2025, segno che anche quest’anno il lavoro che stiamo portando avanti con grande impegno è apprezzato da residenti e villeggianti”, conclude l’Assessore Porro.

A Ferragosto, dunque, Ladispoli, sempre più capitale del litorale romano, sarà il luogo perfetto per il Capodanno dell’estate più esplosivo di sempre.

Quando: Venerdì 15 agosto, dalle ore 21:00

Dove: Piazza centrale di Ladispoli

Special Guest: DJ Osso

Ingresso libero