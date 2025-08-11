L’evento si è svolto ieri mattina alla presenza del Presidente della Biennale, nonché Assessore alla Cultura, Margherita Frappa e del Delegato alle Mostre Filippo Conte

Ladispoli, Biennale della Riviera Romana: conferiti gli attestati ai partecipanti dell’iniziativa “Viale Italia come Via Margutta” –

di Marco Di Marzio

Domenica 10 agosto 2025, la seconda edizione della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana ha celebrato gli artisti protagonisti dell’iniziativa “Viale Italia come Via Margutta” con la consegna degli attestati di partecipazione.

La cerimonia, resa nota sui social, ha visto la presenza della Presidente della Biennale e Assessora alla Cultura Margherita Frappa e del Delegato alle Mostre Filippo Conte.

“Per qualche giorno Viale Italia ha respirato la magia e la creatività delle strade più iconiche dell’arte”, ha dichiarato Frappa, sottolineando come l’arte, invadendo le strade, sappia rendere più bella non solo la città, ma anche la vita di chi la vive.