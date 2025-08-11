Ladispoli, blitz della Capitaneria di Porto contro il noleggio abusivo di moto d’acqua –

Il blitz della Capitaneria di porto di Ladispoli è scattato in pieno giorno, tra i bagnanti intenti a prendere il sole. Come riportato da Civonline, sotto la direzione del comandante Cristian Vitale, gli uomini della Capitaneria si sono travestiti da turisti per smascherare un noleggiatore abusivo di moto d’acqua. La segnalazione di un cittadino aveva avvisato delle irregolarità: un minorenne era stato visto alla guida di una potente moto da oltre 100 cavalli. Così, i militari hanno contattato il proprietario, un 45enne locale, per un giro adrenalinico. Identificato dopo il pagamento, l’uomo ha ricevuto due multe da 3600 euro ciascuna, una per la guida del minore e l’altra per esercizio abusivo. Inoltre, la sua licenza di navigazione è stata sospesa per due mesi. Le indagini proseguono e coinvolgono anche il genitore del minore e il bagnino dello stabilimento. La guardia costiera sta intensificando i controlli a Ladispoli.