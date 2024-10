Santa Marinella, il Sindaco Tidei aggiorna sui lavori della vasca di laminazione

“I lavori della vasca di laminazione del fosso Ponton del Castrato proseguono alacremente e secondo cronoprogramma.

Attualmente sono state completate tutte le opere di movimentazione terra e si sta procedendo alla costruzione dei muri e della paratie stagne che consentiranno la tenuta della vasca da eventuali esondazioni, fino ad un calcolo massimo di portata con una previsione di duecento anni. Tale circostanza assicura questo territorio fragile di Santa Marinella di soddisfare anche eventi metereologici straordinari al limite di situazioni emergenziali. Un’opera attesa da settantacinque anni, sempre auspicata e mai realizzata.

Un’opera che solo oggi con tanta tenacia e con il contributo della Regione Lazio è stato possibile realizzare. Una costruzione che altresì mette in sicurezza un intero quartiere come quello Alibrandi-Perazzeta oggi cuore centrale di Santa Marinella e che riconsegna alla dignità degli abitanti la qualità del vivere e soprattutto quella del vivere in sicurezza”.

Sindaco di Santa Marinella Avv. Pietro Tidei