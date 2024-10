Ladispoli: Convegno sulle cure palliative sabato 16 novembre, nella sala consiliare

Convegno “Le cure Palliative” organizzato da Avo Ladispoli

Appuntamento sabato 16 novembre 2024 nella sala consiliare. Avo Ladispoli (Associazione Volontari Ospedalieri – Ladispoli ODV) informa la cittadinanza e la invita a partecipare ad un interessante appuntamento nella sala

consiliare del comune di Ladispoli.

L’ingresso è libero con inizio ore 10. Questo evento rientra nel programma del ciclo di incontri di formazione per nuovi

volontari ospedalieri.

Le cure palliative, quindi, sono quell’insieme di cure, non solo farmacologiche, volte a migliorare il più possibile la qualità della vita sia del malato in fase terminale che della sua famiglia. Sono previsti interventi delle autorità locali e di esperti del settore come da locandina allegata.



Avo Ladispoli

https://www.facebook.com/avo.ladispoli

info 339.2161433 328.1535782