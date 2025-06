Santa Marinella: il Sindaco esprime soddisfazione su sentenza Tar –

“Mi ritengo soddisfatto per il risultato ottenuto dalla nostra Amministrazione. Santa Marinella è stato il primo Comune ad aver attuato la direttiva Bolkestein, attraverso una procedura di evidenza pubblica, mettendo così in sicurezza le imprese balneari del territorio”, con poche e decise parole il sindaco Pietro Tidei commenta ancora una volta il risultato della sentenza del Tar Lazio nel ricorso presentato dalla società Bubbi srl, che ha riconosciuto la validità del metodo adottato dall’Amministrazione in merito alle concessioni balneari.

Nel merito della sentenza, il Tar ha stabilito che le assegnazioni effettuate non sono frutto di proroghe automatiche, ma derivano da un procedimento che ha garantito il confronto concorrenziale.

Il Primo Cittadino ha inviato una nota per informare i gestori degli stabilimenti e condividere con loro la notizia, che di fatto blinda le concessioni fino al 2033.

Hanno mostrato soddisfazione anche le associazioni di categoria, che hanno sostenuto l’operato del Comune, condividendo la conformità della procedura utilizzata ai principi comunitari.

I gestori degli stabilimenti di Santa Marinella e Santa Severa possono dunque proseguire la loro attività e dare seguito agli investimenti intrapresi per migliorare l’offerta dei servizi a bagnanti e turisti in una stagione estiva, che fin dai primi giorni, sembra essere in forte crescita, con un boom di presenze in tutto il territorio costiero.