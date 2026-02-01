Santa Marinella, il PD verso la scelta del candidato Sindaco per la coalizione del centrosinistra

Abbiamo ricevuto dal Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, e pubblichiamo integralmente, il seguente comunicato stampa.

In queste settimane, il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa sta partecipando attivamente a diversi tavoli di confronto con forze politiche e civiche progressiste e riformiste con l’obiettivo di costruire una proposta credibile, inclusiva e realmente rappresentativa per la nostra città.

Il nostro impegno punta alla costruzione di una coalizione di campo largo capace di aggregare tutte quelle forze politiche e civiche che hanno a cuore il bene e il futuro di Santa Marinella.

Un ruolo che ci vede centrali e aperti alle forze che vorranno unirsi: non poniamo veti, ma non accettiamo dictat. Abbiamo l’opportunità di costruire insieme una coalizione forte, con una proposta valida che possa sfidare il cdx alle prossime elezioni comunali.

Riteniamo che il confronto con tutti i gruppi coinvolti sia stato costruttivo. Portandoci a convergere su molti punti programmatici che hanno come comune denominatore una visione di città che punta al benessere dei cittadini, in particolare dei più fragili e dei giovani, in termini di miglioramento dei servizi, di valorizzazione del territorio con un’attenzione alla tutela dell’ambiente e del patrimonio storico culturale.

I nomi dei candidati a sindaco per il csx che sono circolati in questi giorni sono per noi, figure apprezzabili. Con esperienza amministrativa e credibilità e su questi stiamo lavorando.

Procederemo come sempre con il massimo della responsabilità per scegliere il candidato migliore. Che possieda competenza nel governo della cosa pubblica. Un forte consenso, un linguaggio rispettoso e che si dimostri competitivo nella sfida contro un centrodestra che, attualmente, si presenta con delle forti spaccature interne.

Il PD regionale, ci ha comunicato che promuoverà un sondaggio, strumento frequentemente utilizzato nelle campagne elettorali, con una finalità puramente indicativa, il cui risultato non sarà determinante per la scelta del candidato sindaco.

Siamo convinti che a breve saremo in grado di presentare alla cittadinanza il programma e il nome della persona che guiderà questa nuova, importante stagione per Santa Marinella. Il lavoro di questi anni è sotto gli occhi di tutti. I numerosi cantieri aperti e in stato avanzato di realizzazione, parlano di una città che sta crescendo in modernità, servizi e qualità della vita. Continueremo a sostenere tutti i progetti ritenuti validi, impegnandoci a presentare nuove proposte che coinvolgano la cittadinanza . In particolare, per la ristrutturazione della “passeggiata”, privilegeremo la richiesta di un mutuo rispetto all’utilizzo dello strumento del partenariato pubblico-privato.

Siamo al lavoro per la creazione di una lista di donne e uomini che credono nei nostri valori, seri e motivati. Che conoscano bene la realtà locale e le richieste dei cittadini. Ribadiamo il nostro impegno verso la comunità di Santa Marinella nel contrastare il fenomeno dei cosiddetti “cambi di casacca”. Che hanno spesso colpito il nostro partito, frenando la nostra azione politica e, puntiamo all’ascolto delle persone e a un percorso di scelte condivise. Siamo certi che i cittadini e le cittadine di Santa Marinella, con il loro buon senso e la loro attenzione, alle elezioni di maggio 2026, sapranno scegliere chi guiderà il futuro della nostra comunità. Privilegiando trasparenza, competenza e credibilità con l’obiettivo di evitare che ritorni la destra alla guida della città.

Partito Democratico Santa Marinella e Santa Severa

Lucia Gaglione

Segretaria del Partito Democratico di Santa Marinella