Santa Marinella: il Castelletto, sede della Polizia Locale, illuminato di rosso per la Giornata contro la violenza sulle donne –

Il 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il Castelletto, sede della Polizia Locale sarà illuminato di rosso, colore simbolo della giornata.

“L’edificio, che sorge nel centro della città, è scelto dall’Amministrazione Comunale per manifestare il proprio sostegno alla campagna di sensibilizzazione contro le violenze fisiche e psicologiche che donne e ragazze subiscono nel nostro Paese e nel mondo. La violenza contro le donne è un ostacolo per la realizzazione dell’uguaglianza femminile, il rispetto dei diritti e lo sviluppo di una società giusta ed equa”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

Un’iniziativa importante, che ha l’obiettivo di affrontare il tema con profondità e sensibilità, è quella organizzata dalla Consulta delle Donne di Santa Marinella, che si terrà martedì 26 novembre alle ore 16:30 presso la Biblioteca

Civica A. Capotosti.

A parlarne è la consigliera alle pari opportunità e presiedente della Consulta Paola Fratarcangeli: “Invitiamo cittadine e cittadini a partecipare all’incontro in biblioteca, dove interverranno ospiti illustri e dove presenteremo il flyer che sarà distribuito in posti chiave della città, per far conoscere il numero di emergenza nazionale 1522 e far sapere alle donne vittime di violenza che non sono sole”, ha concluso la presidente Fratarcangeli.

La Consulta ha inoltre aderito al progetto “valigia di salvataggio” dell’associazione Salvamamme, che sarà illustrato in biblioteca. Un piano completo che si rivolge alle donne che subiscono violenza nelle mure domestiche e sono costrette a fuggire senza lo stretto indispensabile. Sarà inoltre esposta una mostra fotografica dal titolo “Storie di donne” di Enrico Paravani.

Anche le scuole cittadine si sono organizzate come ogni anno per sensibilizzare ragazzi e famiglie al tema della Giornata. Lunedì 25 alle ore 12:00 si riuniranno nella palestra di Piazzale della Gioventù e si esibiranno in un concerto evento realizzato dagli alunni con l’obiettivo di far riflettere sulla violenza di genere che purtroppo colpisce anche ragazzi e ragazze in giovanissima età.