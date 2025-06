Santa Marinella, il 22 giugno screening cardiologico gratuito –

Arriva a Santa Marinella il 22 Giugno in Via delle Colonie il camper di Croce Rossa Italiana che offre alla popolazione screening gratuiti per la prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari, la prima causa di morte e invalidità in Italia e nel mondo.

Puntare sulla prevenzione è fondamentale per contrastare l’insorgenza e la progressione di queste patologie, in particolare di quelle di origine aterosclerotica che sono le più diffuse e si presentano soprattutto con l’avanzare dell’età.

È importante quindi conoscere i fattori di rischio, ovvero quelle condizioni che aumentano la probabilità di manifestare o aggravare una determinata malattia.

“Itinerari della Salute – Prevenzione Cardiovascolare” è un tour di prevenzione cardiovascolare a bordo di una unità mobile attrezzata di Croce Rossa Italiana, e farà tappa Domenica 22 Giugno nel piazzale del Palazzetto dello Sport a Santa Marinella con orari 9:30-13:00 / 14:00-17:30.

Il progetto si articola su tre principali linee d’azione: controlli mirati per monitorare lo stato di salute del cuore e delle arterie con un medico cardiologo CRI, sensibilizzare sui fattori di rischio e diffondere indicazioni utili per adottare stili di vita sani lavorando sulla qualità di vita.

Lo screening di prevenzione primaria gratuito per le persone dai 35 ai 70 anni ha l’obiettivo di prevenire la comparsa di malattie cardiovascolari e individuarne eventuali segni precoci attraverso la valutazione di parametri clinici come peso, altezza, pressione sanguigna e glicemia oltre che con l’approfondimento, se necessario, di esami elettrocardiografici ed ecografici a bordo del camper.

Per poter essere sottoposti allo screening è indispensabile la prenotazione al numero 320 062 7158

Una giornata realizzata con i patrocini di Regione Lazio e Comune di Santa Marinella