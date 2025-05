Santa Marinella, il 20 maggio incontro PD per parlare di lavoro e dignità –

“In linea con il ciclo di riunioni “la politica al servizio dei cittadini”, un incontro rivolto a conoscere e confrontarci più da vicino sui prossimi cinque referendum del prossimo 8 e 9 giugno 2025.”

Lo dichiara in una nota il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, affermando inoltre:



“Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa invita tutte e tutti a partecipare, il prossimo 20 maggio ore 18, presso la “sala del camino” parrocchia San Giuseppe, Via della Libertà 19. Interverranno in qualità di relatori, Michela Califano, consigliera regionale del PD Lazio, e Diego Nunzi, rappresentante della CGIL Lazio. Modera l’incontro Lucia Gaglione, Segretaria del Circolo PD di Santa Marinella e Santa Severa.

I temi principali che verranno affrontati riguarderanno i prossimi cinque referendum previsti per l’8 e il 9 giugno, con il focus su importanti questioni legate ai diritti dei lavorativi e alla cittadinanza. Sarà un’occasione per approfondire i motivi per cui è fondamentale votare “SÌ” ai cinque quesiti referendari: abolire i licenziamenti illegittimi, garantire maggiore sicurezza sul lavoro, promuovere la dignità del lavoratore e riconoscere il diritto alla cittadinanza per chi vive e lavora in Italia. Abbiamo il dovere in questo momento storico di non girarci dall’altra parte – dichiara la segretaria del circolo – lo dobbiamo soprattutto alle giovani generazioni che senza questa ed altre battaglie da fare insieme, dovranno ricominciare tutto daccapo. I diritti e la democrazia sono minati quotidianamente a livello mondiale, lo vediamo tutti. Esercitiamo il nostro diritto democratico in modo consapevole e responsabile. I diritti non sono per sempre, vanno difesi.

L’evento costituirà inoltre l’occasione per parlare delle attività portate avanti dal Circolo “Nilde Iotti”, della politica locale, delle prospettive di cambiamento e le speranze legate alla partecipazione attiva dei cittadini nella vita politica e delle prossime sfide.

Non mancate.”