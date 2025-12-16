Un modello di eccellenza educativa tra visione, inclusione e apertura all’Europa

Santa Marinella, IC Piazzale della Gioventù: un modello di eccellenza –

L’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù di Santa Marinella si conferma una delle realtà di maggiore eccellenza della scuola di base sul territorio, un punto di riferimento educativo capace di coniugare qualità didattica, innovazione e forte radicamento sociale. Alla guida dell’Istituto, una leadership illuminata e riconosciuta, quella della dirigente scolastica Velia Ceccarelli, affiancata da uno staff di docenti e collaboratori di comprovata esperienza e alto profilo professionale.

Da oltre dieci anni l’Istituto è pioniere nei programmi E-Twinning ed Erasmus+, offrendo a centinaia e centinaia di studenti l’opportunità di vivere esperienze formative in Europa. Spagna, Olanda, Francia, Svezia sono solo alcune delle mete già consolidate, a cui presto si aggiungeranno nuove destinazioni. Percorsi di mobilità che non sono semplici viaggi, ma autentiche esperienze di cittadinanza europea, crescita personale e apertura interculturale. Anche in rete con alcune università europee.

La stessa visione guida l’organizzazione dei viaggi di istruzione, che partono già dalla scuola primaria e possono durare anche quattro o cinque giorni, con mete attentamente selezionate per il loro valore culturale, storico e formativo. Un investimento chiaro sull’autonomia, sulla responsabilità e sulla scoperta consapevole del patrimonio artistico e culturale.

Il vero fiore all’occhiello dell’Istituto resta però l’inclusione, intesa come pratica quotidiana e non come semplice dichiarazione di intenti. Numerose ore di assistenza, interventi strutturati di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e un’attenzione personalizzata a ogni alunno fanno dell’IC Piazzale della Gioventù una scuola capace di accogliere e valorizzare ciascuno, senza lasciare indietro nessuno.

Sul fronte dell’innovazione, l’Istituto si muove da tempo sulle frontiere tecnologiche e STEM, a partire dall’infanzia. Ogni classe è dotata di smart TV, i più piccoli utilizzano tavoli interattivi e strumenti di robotica educativa come le Bee-Bot per il coding. Completano l’offerta un’aula informatica, un’aula di robotica – sede anche di visiting per docenti neoimmessi – e un’aula podcast con Radio Web, laboratorio di comunicazione, linguaggi e cittadinanza digitale.

Non manca l’attenzione al gioco intelligente e alla logica: da sei anni l’Istituto organizza un Torneo di scacchi, accompagnato da lezioni pomeridiane gratuite, che educano al pensiero strategico, alla concentrazione e al rispetto delle regole.

Lo sport è un altro pilastro fondamentale. La partecipazione ai Campionati Studenteschi, guidata da due docenti giovani e motivati, si affianca all’impegno degli specialisti di educazione motoria della scuola primaria, attivamente coinvolti anche nelle Special Olympics, a testimonianza di una visione inclusiva e solidale dello sport. A breve prenderà inoltre avvio uno scambio sportivo europeo, ulteriore tassello di un’offerta formativa sempre più internazionale.

Grande spazio è riservato anche alla musica e al canto, potenziati attraverso progetti di alto valore come Europa InCanto, che avvicina i bambini all’opera lirica, rendendoli protagonisti attivi di un patrimonio culturale spesso percepito come distante.

L’Istituto è profondamente presente sul territorio e nella vita della comunità: dalle sfilate per la pace agli eventi per la giornata contro la violenza di genere, dalle iniziative sull’autismo a momenti più leggeri ma altamente partecipati come la sfilata di Carnevale, che coinvolge circa tremila persone tra alunni e famiglie. Il ballo delle classi terze è una tradizione ormai decennale che coinvolge in un saluto emotivo gli alunni che finiscono il percorso.

Tra i progetti di punta spicca “Distinti e Forti”, un percorso strutturato contro bullismo e dipendenze che pone al centro il rispetto, la consapevolezza e la costruzione di relazioni sane. Accanto a questo, numerose esperienze di service learning e solidarietà: attività nelle RSA con gli anziani, iniziative di vicinanza ai bambini ricoverati all’Ospedale Bambino Gesù, per educare alla cura, all’empatia e alla responsabilità sociale.

Il Piano Estate arricchisce ulteriormente l’offerta formativa con attività di scuola di vela, educazione al mare e attenzione all’ambiente, attraverso progetti green che promuovono il rispetto della natura, la sostenibilità e uno stile di vita attivo e consapevole.

Un sentito e profondo ringraziamento va a tutti i docenti dell’Istituto, un organico stabile, competente, energico e fortemente motivato, che ogni giorno rappresenta il vero motore della scuola e ne sostiene la qualità educativa con professionalità e passione. I nostri Collegi docenti non sono mai riunioni ma esperienze da fare all’aperto, in luoghi storici o con modalità innovative. Un grazie altrettanto sincero ai genitori rappresentanti, partner fondamentali del percorso educativo, con i quali la dirigente scolastica si confronta periodicamente in un clima di ascolto, corresponsabilità e collaborazione autentica. In questa cornice si inserisce anche la presenza dello psicologo scolastico, figura di riferimento per il benessere degli alunni, a supporto della crescita emotiva, della prevenzione del disagio e della costruzione di un clima scolastico sereno e inclusivo.

Cultura, legalità e visione sono i capisaldi di un Istituto che guarda al futuro senza perdere il senso profondo della sua missione educativa: formare persone competenti, consapevoli e solidali. L’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù di Santa Marinella non è solo una scuola, ma una comunità educante viva, dinamica e capace di indicare la strada della scuola pubblica di qualità.