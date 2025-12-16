Saranno interessate le zone a nord della città, comprese aree portuali: previsto un servizio di autobotti
Civitavecchia, interruzione idrica giovedì 18 dicembre –
Si comunica che, a causa di interruzione della fornitura idrica da parte del fornitore esterno, giovedì 18 dicembre dalle ore 08:00 alle 23:00 si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nel Comune di Civitavecchia.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- zona Borgata Aurelia;
- via Aurelia Nord e zona La Scaglia;
- zona Pantano e Sant’Agostino;
- zona Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La rosa);
- zona Area Portuale;
- zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo;
- zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile in via Gioacchino Rossini e via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia).
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57994116.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.