Civitavecchia, interruzione idrica giovedì 18 dicembre

16 Dicembre 2025

Saranno interessate le zone a nord della città, comprese aree portuali: previsto un servizio di autobotti

Si comunica che, a causa di interruzione della fornitura idrica da parte del fornitore esterno, giovedì 18 dicembre dalle ore 08:00 alle 23:00 si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nel Comune di Civitavecchia.

In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

  • zona Borgata Aurelia;
  • via Aurelia Nord e zona La Scaglia;
  • zona Pantano e Sant’Agostino;
  • zona Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La rosa);
  • zona Area Portuale;
  • zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo;
  • zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile in via Gioacchino Rossini e via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia).

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57994116.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.