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Santa Marinella, i Vigili del Fuoco salvano un cane in via Crescenzio

28 Marzo 2026





Il povero animale, di grossa taglia, era rimasto incastrato in una buca nel giardino di una villetta

Santa Marinella, i Vigili del Fuoco salvano un cane in via Crescenzio –

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti questa mattina attorno alle 10.30 a Santa Marinella in via Crescenzio.

Gli uomini della Bonifazi hanno soccorso una cane di grossa taglia rimasto intrappolato in una buca creatasi tra il muro di cinta di una villetta e il giardino.

L’animale è rimasto incastrato tra le radici delle piante che gli rendevano impossibile la risalita.

I Vigili del Fuoco, dopo che il veterinario giunto sul posto ha somministrato una leggera sedazione al cane, sono riusciti a liberarlo e consegnarlo alle cure del sanitario.

Comunque, l’animale sembrava versasse in buona salute.