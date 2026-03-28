Il povero animale, di grossa taglia, era rimasto incastrato in una buca nel giardino di una villetta

Santa Marinella, i Vigili del Fuoco salvano un cane in via Crescenzio –

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti questa mattina attorno alle 10.30 a Santa Marinella in via Crescenzio.

Gli uomini della Bonifazi hanno soccorso una cane di grossa taglia rimasto intrappolato in una buca creatasi tra il muro di cinta di una villetta e il giardino.

L’animale è rimasto incastrato tra le radici delle piante che gli rendevano impossibile la risalita.

I Vigili del Fuoco, dopo che il veterinario giunto sul posto ha somministrato una leggera sedazione al cane, sono riusciti a liberarlo e consegnarlo alle cure del sanitario.

Comunque, l’animale sembrava versasse in buona salute.