Il povero animale, di grossa taglia, era rimasto incastrato in una buca nel giardino di una villetta
Santa Marinella, i Vigili del Fuoco salvano un cane in via Crescenzio –
I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti questa mattina attorno alle 10.30 a Santa Marinella in via Crescenzio.
Gli uomini della Bonifazi hanno soccorso una cane di grossa taglia rimasto intrappolato in una buca creatasi tra il muro di cinta di una villetta e il giardino.
L’animale è rimasto incastrato tra le radici delle piante che gli rendevano impossibile la risalita.
I Vigili del Fuoco, dopo che il veterinario giunto sul posto ha somministrato una leggera sedazione al cane, sono riusciti a liberarlo e consegnarlo alle cure del sanitario.
Comunque, l’animale sembrava versasse in buona salute.