Impiegati più di 100 uomini, cinofila, Nas e supporto aereo: 17 arresti, un chilo di droga, denunce e multe, anche negli aeroporti

Grande operazione dei Carabinieri per il litorale nord di Roma –

I Carabinieri di Ostia sono stati impegnati nelle ultime 24 ore in una intensa operazione di controllo del litorale romano e dell’intera area a nord della provincia di Roma.

Sono stati impiegati oltre 100 militari supportati dai velivoli del Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare e del Nucleo Elicotteri di Roma-Urbe, oltre che da unità cinofile e personale dei Nas.

Sono state effettuate anche verifiche in locali commerciali e in quelli della movida litoranea.

Gli arresti

L’operazione ha portato all’arresto di ben 17 persone tratte in flagranza di reato per spaccio e furto aggravato, oltre all’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere.

A queste si aggiungono altre 42 persone denunciate a piede libero per reati dalla ricettazione al porto abusivo di armi bianche od oggetti atti ad offendere, ma anche per furto di energia elettrica o guida senza patente recidiva.

Nel blitz antri droga sono state segnalate 60 persone come assuntori di sostanze stupefacenti.

Droga ed alcool

Sono stati sequestrati in totale 860 grammi di droga, tra hashish, marijuana, cocaina e crack.

Durante i controlli sono stati fermati anche 22 automobilisti per guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, con il contestuale ritiro della patente di guida.

Sono state identificate in tutto oltre 900 persone, molte con precedenti, e sono stati controllati 500 veicoli. Le multe elevate superano i 60.000 euro per gravi violazioni al Codice della Strada.

Sono state effettuate più di 90 perquisizioni domiciliari.

Furto al Duty Free

Durante i controlli negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino è stato denunciato un soggetto per un furto aggravato presso l’area Duty Free e sono state elevate 20 sanzioni a tassisti e Ncc per un importo di 36.200 euro ed è stato notificato un Divieto di Accesso alle Aree Urbane.

Sono state identificate 274 persone, tra passeggeri e operatori, inclusi 27 titolari di licenze Ncc, e controllati 92 autoveicoli.