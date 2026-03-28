Momenti di paura nel primo pomeriggio a Roma, in via di Monte Stallonara, presso il Parco della Pace, dove una donna è precipitata all’interno di un pozzo non segnalato mentre passeggiava con il marito.

L’allarme è scattato intorno alle ore 14:40, quando la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra 11/A, supportata dal nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato negli interventi in ambienti impervi.

Roma, donna cade in un pozzo al Parco della Pace: salvata dai Vigili del Fuoco

Durante la caduta, la donna è riuscita fortunatamente a fermarsi a circa 15 metri di profondità, aggrappandosi a una trave presente all’interno del pozzo, evitando conseguenze ben più gravi.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso, predisponendo le tecniche necessarie per il recupero in sicurezza della persona. L’intervento, particolarmente delicato, ha richiesto l’impiego di attrezzature specifiche e personale altamente qualificato. La donna è stata infine riportata in superficie, sotto lo sguardo preoccupato dei presenti e del marito, in attesa delle cure del personale sanitario.