Un bando da 10 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Lazio

Scogliere antierosione: a Ladispoli nuovo passaggio in commissione –

Mancano pochi passi per l’aggiudicazione del progetto delle barriere antierosione a Ladispoli: le strutture permetteranno di ridurre gli effetti dell’erosione marina lungo la costa, un fenomeno che negli ultimi anni ha ridotto gli arenili della città.

È previsto un nuovo passaggio in commissione che precederà l’aggiudicazione: un progetto da 10 milioni di euro, messi a disposizione dalla Regione Lazio. L’assessore ai lavori pubblici di Ladispoli, Marco Perrini ha spiegato che si sta proseguendo con la valutazione delle offerte. Perrini ritiene che per i primi di aprile ci sarà l’aggiudicazione.

La Regione Lazio aveva annunciato l’avvio dei cantieri in primavera e le tempistiche dichiarate sembrerebbero confermarlo.

Deve essere ancora stabilito il punto da cui partiranno i lavori: le ipotesi al vaglio sono il Lungomare Marco Polo o Marina di Palo, difficilmente sarà il Lungomare Regina Elena.

Dopo l’aggiudicazione della gara si entrerà nella fase operativa del progetto.