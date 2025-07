Santa Marinella: I prossimi appuntamenti con i programmi culturali del Museo e della Biblioteca

Le donne sono protagoniste del programma culturale presentato dal Museo del Mare e della Navigazione Antica del Comune di Santa Marinella. È infatti alle donne impegnate nella ricerca scientifica, storica e archeologica che è dedicato il nuovo ciclo di conferenze che prenderà il via venerdì 18 luglio alle ore 21:00 al Castello di Santa Severa.

Torna anche questa estate, l’appuntamento con l’approfondimento e il racconto delle scoperte e degli scavi condotti alla ricerca dei “tesori” delle antiche civiltà. Un programma che negli anni è diventato imperdibile e atteso da tantissimi appassionati, affascinati dalle storie e dai misteri che spesso circondano le nuove scoperte.

Il primo appuntamento è con le archeologhe Francesca Romana Stasolla e Federica Vacatello di Sapienza Università di Roma. Il tema dell’incontro verterà sugli scavi condotti in un luogo straordinario per la cristianità. “Scavare il Santo Sepolcro a Gerusalemme, un’avventura archeologica” è infatti il titolo della conferenza, organizzata in collaborazione con il Gatc. Francesca Stasolla, professoressa ordinaria di Archeologia Cristiana e Medievale, dirige numerosi progetti di scavo, tra cui quello realizzato in occasione degli interventi sulla pavimentazione della basilica del Santo Seplocro, dove ha trascorso oltre tre anni di studi.

Il programma culturale del Polo Museale Civico, approvato dalla Giunta Comunale, proseguirà fino al 19 settembre e vedrà la presenza di numerose storiche e ricercatrici che si alterneranno nella XXV edizione del ciclo di conferenze che quest’anno si intitola “Cose, donne e Paesaggi del mondo antico”.

Sempre le donne sono al centro del ciclo “Genealogia, le scrittrici incontrano le scrittrici”, il progetto di InQuiete Festival, che la Bioblioteca Civica “A. Capotosti” propone per il 17 luglio alle ore 18:00 alla Casina Trincia, dove si torna a parlare di autrici con la presentazione di “Il vostro silenzio non vi proteggerà” di Caterina Venturini, un racconto pamphlet sulla poetessa Audre Lorde.