Da Morricone a Nino Rota a lume di candela, alla Necropoli a Cerveteri “Le Capinere” in concerto

Mercoledì 23 luglio parte il “Necropoli Art Festival”: cinque giorni tra teatro, danza musica e spettacoli per bambini

Le musiche di Verdi, Rossini, Bizet e le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema, da Nino Rota a Nicola Piovani fino a Ennio Morricone. A lume di candela, all’interno di una location unica al mondo quale è la Necropoli Etrusca della Banditaccia.

Il “Necropoli Art Festival”, rassegna promossa e sostenuta dal Comune di Cerveteri, inserita all’interno del cartellone dell’Estate Caerite, realizzata con il contributo della Regione Lazio ed insieme a Margot Theatre, “TIconZero Ets” e il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, apre con “Lucevan le Stelle”, uno spettacolo eccezionale, con il trio “Le Capinere”, simbolo di eleganza, raffinatezza e musica eccezionale.

L’appuntamento è per mercoledì 23 luglio alle ore 21:00. L’ingresso allo spettacolo è con biglietto. I tagliandi, così come il programma dettagliato della rassegna, sono disponibili sul sito www.art-festival.it

“Quello con ‘Le Capinere’ sarà un appuntamento suggestivo, straordinario, con tre artiste che hanno una lunga carriera su palcoscenici di grande prestigio – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – basti solamente pensare a Maria Letizia Beneduce, che da dieci anni è una delle violiniste dell’Orchestra Sinfonica del Festival di Sanremo. Con questo meraviglioso trio, ci immergeremo in un’atmosfera unica, tra le arie dei più grandi compositori italiani e le colonne sonore che da sempre accompagnano i capolavori del cinema mondiale. Il loro è solamente il primo dei tanti appuntamenti del ‘Necropoli Art Festival’, una rassegna che per cinque giorni coniugherà teatro, danza, musica e spettacoli per bambini, sia in orari pomeridiani che la sera, al calar del sole”.

“Il ‘Necropoli Art Festival’ è solamente una delle tante rassegne che in questa stagione estiva sono in programma all’interno del sito Unesco – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – già a fine giugno ha riscosso un ampio successo il tris di concerti della rassegna ‘Un’Estate in Musica’, che proseguirà anche a fine agosto e ad inizio settembre. Appuntamenti che hanno sempre trovato un grande riscontro di pubblico e che non possono fare altro che bene all’immagine della nostra Necropoli”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco Gubetti – ci tengo a ringraziare il Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia Vincenzo Bellelli, ancora una volta resosi disponibile e ben favorevole ad accogliere all’interno del sito Unesco eventi culturali come questo, così come mi complimento con l’Associazione Culturale Margot Theatre per il programma di grande prestigio che ancora una volta ha saputo proporre. Vi aspettiamo come sempre numerosi: il Necropoli Art Festival, vi farà vivere l’arte sotto una nuova luce, sotto la luce delle stelle della Necropoli Etrusca della Banditaccia”