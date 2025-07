Musica tra impegno e divertimento: la I.e.e.M. Orchestra a Ladispoli

Sabato 12, alla Grottaccia di Ladispoli, si è tenuta una serata indimenticabile che ha confermato ancora una volta il ruolo centrale di questo spazio culturale nella programmazione estiva cittadina. Protagonista assoluta è stata la I.e.e.M. Orchestra, diretta dal Maestro Stefano Tomassoni, che ha regalato al pubblico un viaggio emozionante tra colonne sonore iconiche come I pirati dei Caraibi, Star Wars e La vita è bella, brani musicali come Notre Dame de Paris di Cocciante e grandi successi della musica pop, rock e blues, tra cui I will survive e brani dei Blues Brothers.

La serata ha visto la Grottaccia gremita di pubblico, a testimonianza di quanto la musica dal vivo sia capace di unire e coinvolgere la comunità. Gli orchestrali, molti dei quali giovanissimi, hanno dimostrato un talento sorprendente, emozionando e coinvolgendo con grande professionalità. Alla guida di questa meravigliosa esibizione c’era il Maestro Stefano Tomassoni, che con passione e competenza ha diretto l’orchestra, dando coesione e profondità all’intero concerto. La sua direzione ha permesso a ogni giovane musicista di esprimersi al meglio, contribuendo a creare un evento intenso, curato e ricco di emozioni.

Questo risultato è il frutto del lavoro costante della scuola di musica I.e.e.M. (Istituto Educativo ri-Evoluzione Musicale), una realtà attiva da anni sul territorio che rappresenta un punto di riferimento per chi desidera intraprendere o approfondire un percorso musicale. Con un metodo didattico moderno e inclusivo, la scuola promuove la crescita artistica attraverso l’esperienza orchestrale, la collaborazione e il confronto, elementi che sono emersi chiaramente durante la serata.

Eventi come questo dimostrano quanto siano fondamentali gli spazi e le occasioni per valorizzare i talenti locali. Un ringraziamento speciale va all’assessorato alla cultura per aver dato la possibilità di esibirsi, e a Leonardo Imperi, che con dedizione e passione organizza la programmazione della Grottaccia. Speriamo che il Comune continui a credere e investire negli spettacoli di questo spazio, che non solo arricchiscono l’estate di Ladispoli, ma offrono anche un’opportunità concreta di partecipazione culturale per tutta la comunità.

Per scoprire di più sulle attività della scuola e sui prossimi eventi dell’orchestra, puoi seguirne le pagine ufficiali su YouTube, Instagram e TikTok.