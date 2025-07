si avvisano gli utenti che abbiamo ricevuto segnalazioni di telefonate riguardanti presunti appuntamenti per visita neurologica in data odierna, presso la sede di Via Etruria.



Segnaliamo che si tratta di una truffa telefonica e di non dar seguito alla chiamata.

Vi chiediamo la cortesia di condividere il post per raggiungere più persone.

Grazie