Santa Marinella, i 5 Stelle vogliono partecipare alle prossime elezioni –

*“Per una comunità unita e un comune normale”*

A Santa Marinella c’è chi sogna un futuro nuovo e chi, invece, continua ad agitare il forno delle minestre riscaldate, quelle che dopo anni di bollitura hanno ormai il sapore del déjà vu condito con un pizzico di rassegnazione. Noi, modestamente, puntiamo a cambiare menu. E magari anche il cuoco.

Il *Movimento 5 Stelle di Santa Marinella* annuncia la propria volontà di partecipare alle prossime elezioni amministrative. No, non per occupare poltrone: quelle sono già tutte consumate dalle giravolte delle vecchie alternanze. Noi puntiamo all’*alternativa*, che è tutta un’altra storia.

E mentre qualcuno si esercita ancora nell’arte antica del “vediamo chi si allea con chi, purché serva”, noi preferiamo un approccio diverso: *diventare un polo di aggregazione vero*, per liste civiche, gruppi, cittadini e perfino alieni extracomunitari di Marte, purché condividano alcune regole base del vivere civile:

* *Equità fiscale*, che non significa spremere i soliti e blandire gli amici degli amici.

* *Condivisione*, perché decidere da soli è comodo, ma un po’ triste.

* *Trasparenza*, quella vera: non il foglio bianco tenuto contro luce per far sembrare che si veda qualcosa.

* *Principi etici e morali*, che sì, esistono ancora, anche se spesso vengono avvistati più raramente delle comete.

* *Difesa dei beni comuni*, perché la città non è un luna park privato di pochi, ma la casa di tutti.

Una *coalizione programmatica, non politica: cioè fondata su idee, fatti e progetti concreti, non su pacche sulle spalle e promesse stagionali. Prima si scrive insieme un programma serio, poi – e solo poi – si sceglie il **candidato sindaco: niente nomi calati dall’alto, niente vecchie glorie parcheggiate, niente amuleti da rispolverare. Si sceglierà chi dimostrerà **capacità, preparazione e qualità morali*. Sì, avete letto bene: qualità morali. Non è fantascienza, è un requisito.

Non cerchiamo l’ennesima “grande ammucchiata” dove ognuno porta la propria bandierina e il proprio ego. Cerchiamo persone pronte a costruire, non a riciclare.

La nostra parola d’ordine è semplice, quasi rivoluzionaria nella sua normalità:

*“Per una comunità unita e un comune normale.”*

Normale: un aggettivo così raro nella politica locale che sembra diventato una provocazione. E infatti lo è.

Il Movimento 5 Stelle c’è. È pronto. E soprattutto è aperto a chiunque voglia davvero voltare pagina, non solo rigirarla per far finta di leggere qualcosa di nuovo.

Chi vuole unirsi, lo faccia adesso.

Gli altri… possono sempre riscaldare la solita minestra. Noi, invece, prepariamo il futuro.

—

il Responsabile del Gruppo territoriale

Santa Marinella

del Movimento 5 Stelle