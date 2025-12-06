Il percorso partirà alle 14:40 da piazza Verdi e si concluderà al Tribunale passando per il cuore della città

Civitavecchia domani accoglie la Fiamma Olimpica

“Domani, Domenica 7 dicembre vivremo una giornata davvero speciale: la Fiamma dei Giochi di Milano Cortina 2026 attraverserà le strade della nostra città, un momento simbolico che unisce sport, comunità e partecipazione. Il percorso partirà da Piazza Verdi alle 14:40 e arriverà fino al Tribunale, passando per il cuore di Civitavecchia”.

Civitavecchia domani accoglie la Fiamma Olimpica

“Già dalle 14:00, a Largo Plebiscito, sarà possibile ritirare palloncini e bandierine arancioni, mentre alle 15:00, sempre a Largo Plebiscito, accenderemo il braciere olimpico che ospiterà il passaggio della fiamma tra due tedofori: un gesto dal forte valore simbolico e ideale. Invito tutte e tutti a partecipare indossando un dettaglio arancione, per dare alla Fiamma un’accoglienza calorosa e colorata, come Civitavecchia merita”.

“Accogliere la Fiamma Olimpica è un grande onore e un momento di orgoglio per la nostra città. Un ringraziamento particolare al Comitato Olimpico Milano Cortina e agli uffici comunali che hanno lavorato con grande impegno per rendere possibile questa giornata. Vi aspetto domenica lungo il percorso: sarà una festa dello sport e della nostra comunità”.

Così il sindaco Piendibene in una nota stampa.