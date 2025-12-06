Il disagio delle famiglie che lamentano di non poterlo usare la sera, Paolacci spera un regalo per Natale da parte dell’amministrazione

L’illuminazione di Parco Vannini a Cerenova non è funzionante –

Parco Marco Vanni a Cerenova, all’ingresso nord della frazione balneare è al buio: da tempo, denunciano i cittadini, l’area dedicata ai giochi per i bambini è assente di illuminazione.

Il consigliere di opposizione Gianluca Paolacci è stato chiamato da alcune mamme, costrette a lasciare i figli a casa dopo il pomeriggio a scuola, per verificarne la situazione.

Uno scenario divenuto insostenibile, tra lamentale e rinunce, dopo molti tentativi di fare interventi per dare luce al parco.

“Chi viene qui dopo le 16:40, non può che rimanere dieci minuti, si fa buio e quindi i bambini non posso giocare”, dice Paolacci.

“Non capisco – prosegue il consigliere – come questa area, molto bella, anche attrezzata, versi in questa situazione, così come tutta Cerenova, dove ci sono zone al buio totale, lasciate al proprio destino. Ho ascolta delle mamme: sono molto arrabbiate. Ci sono le associazioni del territorio, ma anche singoli cittadini, che stanno cercando di portare a conoscenza del sindaco il problema”.

“Spero si risolvi presto. Per Natale mi auguro ci sia questo regalo alle famiglie”, ha concluso Paolacci.