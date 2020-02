Condividi Pin 0 Condivisioni

Il racconto

Santa Marinella, grande raccolta fondi di Nature Education – In occasione del nostro 1° compleanno siamo riusciti a portare a termine la Raccolta Fondi dedicata all’acquisto di un @seabin_project , il macchinario a forma di cestino che mangerà rifiuti e microplastiche, filtrerà oli e gasolio, ripulendo il mare!

Lo posizioneremo all’interno del Porto di S.Marinella, nel nostro amato paese che sta diventando sempre più sporco a causa dei molti ignoranti che ci vivono.

Ricordiamo a tutti che nel mondo ce ne sono solo 750!

In questo progetto ci siamo impegnati tantissimo, sputando sangue e mettendoci tutti noi stessi (sacrificando anche i nostri lavori).

Non avendo ricevuto aiuti dal Comune e dal Porto stesso, ci abbiamo impiegato un pò di tempo, ma ne è valsa sicuramente la pena.

Questo è solo il primo di una grande serie di progetti che porteranno benefit per tutto il litorale laziale e non solo, aiuta la @natureducation2019 e aiuterai la tua terra!

Grazie a chi ha sempre creduto in noi!

