Il Sindaco Alessio Pascucci dal proprio profilo Facebook

Cerveteri Capitale della Cultura: incontro pubblico domani al Granarone

Cerveteri Capitale della Cultura: incontro pubblico domani al Granarone – In occasione della candidatura di Cerveteri al ruolo di Capitale Italiana della Cultura 2021, l’Amministrazione comunale, con il Sindaco Alessio Pascucci e l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano hanno convocato un incontro pubblico rivolto alle associazioni del mondo culturale e artistico del territorio.

L’appuntamento è per martedì 4 febbraio alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone, dove oltre all’Amministrazione comunale, parteciperanno i progettisti della Promo PA Fondazione, con i quali si avvierà un percorso di co-creazione attivando dei Laboratori di Idee.

“Dopo essere stati nominati Città della Cultura del Lazio per l’anno 2020, insieme a Tolfa, Santa Marinella e Allumiere, un’altra grande sfida, ovvero quella di diventare Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2021.

Questi due anni stanno segnando un passo storico per lo sviluppo culturale della nostra città, che ha dimostrato di essere in grado di ospitare grandi eventi e di rappresentare il punto centrale della cultura e dell’intrattenimento non solo nel Lazio ma in tutto il Centro Italia. L’incontro di domani sarà propedeutico alla preparazione del Dossier di candidatura della nostra città a Città Capitale della Cultura, che dovremo poi presentare al Ministero entro il 2 marzo 2020”.