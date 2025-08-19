Santa Marinella: Gatto Panceri incanta il pubblico di Estate Solidale –

Il tempo incerto non ha fermato i numerosi spettatori che domenica sera hanno riempito la platea del Parco Martiri delle Foibe, per assistere al concerto di Gatto Panceri e la sua band, che ha regalato due ore e mezzo di spettacolo e musica di altissimo livello.

“Prosegue Estate Soldale che si conferma essere un appuntamento atteso da tanti cittadini e turisti. Il successo del concerto testimonia che l’Amministrazione offre in estate spettacoli molto apprezzati e sempre seguiti con partecipazione de interesse”, ha riferito il sindaco Pietro Tidei.

L’assessore alle politiche sociali Pierluigi D’Emilio ha seguito in prima persona l’organizzazione e la realizzazione del cartellone, in collaborazione con Stella Polare aps. “Estate Solidale è uno dei pochissimi eventi del Paese ad offrire un’esperienza musicale e di intrattenimento senza barriere, un palcoscenico sul quale gli artisti con disabilità di diversa natura si esibiscono e mostrano le proprie doti di cantanti e intrattenitori. Voglio ringraziare Gatto Panceri per la generosità mostrata durante lo spettacolo- ha detto D’Emilio- La sua sensibilità di autore, musicista e persona ha toccato le corde dell’anima del pubblico, che l’artista ha saputo coinvolgere ed emozionare”

E così è stato anche per gli artisti diversamente abili presenti, verso i quali Gatto Panceri ha rivolto consigli e suggerimenti, come solo un artista di grande esperienza può fare. Raffinato, poetico, ma anche energico e capace di suscitare emozioni intense, Gatto Panceri scrive da sempre testi e musiche dei suoi brani e nel 1990 il provino di una sua canzone “Canterò per te” finisce tra le mani di Mina che decide di inciderla sul suo album. Il cantautore ha scritto canzoni per tanti artisti affermati. Spicca tra tutte ovviamente “Vivo per lei”, interpretata da Andrea Bocelli e Giorgia, che ha venduto 31 milioni di dischi ed è famosa in tutto il mondo.