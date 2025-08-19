I funerali si svolgeranno alle ore 11 presso la Parrocchia di San Martino Vescovo

Cerveteri, giovedì 21 agosto l’ultimo saluto a Daniele Vallenari –

Si terranno giovedì 21 agosto alle ore 11, presso la Parrocchia di San Martino Vescovo a Cerveteri, i funerali di Daniele Vallenari. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia per dare l’ultimo saluto a un uomo conosciuto e stimato, la cui scomparsa ha destato profonda commozione. Numerosi amici e conoscenti sono attesi alla cerimonia per testimoniare l’affetto e la vicinanza ai suoi cari. La celebrazione sarà occasione di preghiera e raccoglimento, per ricordare Daniele e il segno lasciato nella vita di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo.