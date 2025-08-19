Attenzione agli SMS truffa: l’allarme della ASL Roma 4 –

La ASL Roma 4, attraverso il proprio profilo Facebook ufficiale, mette in guardia i cittadini da una nuova truffa telefonica. Negli ultimi giorni stanno circolando SMS ingannevoli che invitano a contattare un numero con la scusa di “comunicazioni urgenti” da parte dell’azienda sanitaria. L’avviso è chiaro: non richiamate il numero indicato, perché non appartiene alla ASL e al momento della chiamata viene sottratto credito telefonico agli utenti. L’azienda sanitaria raccomanda la massima prudenza e invita a diffondere l’allerta, per proteggere amici e familiari da possibili raggiri.