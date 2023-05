Santa Marinella, Forza Italia fa il pienone, riceviamo e pubblichiamo: Tutto esaurito allo “Sporting” di Santa Marinella per l’incontro organizzato dalla lista di Forza Italia che sostiene la candidatura a Sindaco di Domenico Fiorelli. A fare gli onori di casa il coordinatore provinciale e responsabile elettorale nazionale, Alessandro Battilocchio, che ha ringraziato i candidati per il loro impegno in questa tornata ed ha confermato l’attenzione di tutta la filiera istituzionale azzurra, dal livello locale al Governo, per la Perla del Tirreno.

Dopo il candidato Sindaco Domenico Fiorelli, che ha presentato alcuni punti del programma, è stata la volta del Capogruppo azzurro alla Camera, Paolo Barelli, “amico da 30 anni” di Fiorelli è pronto a dare una mano alla futura amministrazione. È seguito il saluto di alcuni amministratori forzisti del territorio, dei rappresentanti giovanili, mentre la conclusioni sono state riservate al Ministro della Transizione Ecologica e dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Il Ministro ha ribadito la centralità di questa zona nelle politiche di transizione ecologica ed ha sottolineato l’importanza del tavolo ad hoc sul futuro post carbone del comprensorio di Civitavecchia (“previsto da una legge dello Stato, grazie ad un emendamento del vostro rappresentante in Parlamento, Battilocchio”).

“Forza Italia ce la sta mettendo tutta per portare un contributo di idee e proposte, anche coinvolgendo gli esponenti del partito, a tutti i livelli. La presenza di tanti giovani, alcuni dei quali candidati in prima persona, ci da’ una spinta ulteriore per proseguire con ancora maggiore determinazione il percorso” hanno dichiarato in una nota i candidati della lista “Forza Italia” per Domenico Fiorelli Sindaco.