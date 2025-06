Santa Marinella, firmato con altri 12 Comuni il protocollo d’intesa per Tarquinia Capitale Cultura 2028 –

Il Comune di Santa Marinella ha firmato il protocollo d’intesa fra i 12 Comuni aderenti a Etruskey DMO per supportare e sostenere la candidatura della città di Tarquinia a Capitale della Cultura 2008. Un passaggio fondamentale per avviare l’iter e le varie iniziative legate alla candidatura.

Il sindaco Pietro Tidei ha infatti preso parte giovedì mattina all’incontro organizzato con i Sindaci dei Comuni associati alla DMO.

“La candidatura di Tarquinia a Capitale della Cultura 2028 conferma il valore della storia etrusca anche alla luce del futuro e della contemporaneità- ha affermato il sindaco Tidei- Si fa strada un modello che attinge appieno al patrimonio del nostro territorio e dei suoi valori. Cultura, crescita e coesione sono le facce della nostra terra d’Etruria, che ha dato i natali agli antichi re di Roma e che merita di avere gli onori di una grande civiltà e del suo grande patrimonio culturale. Ben venga quindi la scommessa del territorio, perché è proprio un intero territorio che si candida e rivendica il suo ruolo nel Paese e nel Mondo. La Cultura può unire e può trovare progetti condivisi fuori dai confini strettamente comunali- ha aggiunto Tidei- Per storia, tradizioni e ricchezze artistiche Tarquinia, l’antica Corneto, già Patrimonio Unesco, può legittimamente aspirare a raggiungere questo traguardo storico, che sarebbe un meraviglioso biglietto da visita per l’intera regione e per tutto il comprensorio, soprattutto sul fronte dell’attrattività turistica”, ha conclude il Primo Cittadino.

Alla conferenza stampa tenutasi nella tarda mattinata al Museo Archeologico Nazionale Tarquinese si è unito anche il consigliere Alessio Rosa, portando i saluti dell’assessore alla cultura Vinaccia e confidando nel buon esito del progetto al fine di valorizzare il patrimonio culturale e storico dell’intero territorio dell’Etruria Meridonale.